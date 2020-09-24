شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح محتمل لانتخابات البرلمان يقيّد بيانات ترشحه في دائرة مختلفة بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمقر مجمع محاكم كفرالشيخ، برئاسة المستشار أسامة السيد شعت، واقعة طريفة، حيث تبين أن أحد المتقدمين دوّن بيانات ترشحه بالخطأ.

وتبين أن المرشح المحتمل قام بتدوين بيانات ترشحه بدائره لنتخابية مختلفة عن التي يريد الترشح عليها، وتم تصحيح البيانات وإثبات الدائرة التي يريد الترشح عليها بالأوراق.

في السياق، بلغ عدد المرشحين المحتملين، الأربعاء، 108 مرشحين حتملين في عموم دوائر المحافظة الأربعة من مختلف الأحزاب والمستقلين.