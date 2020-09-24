شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حالة مجند مصاب بنزيف في المخ جراء حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نقل المجند محمد السعيد المتولي لمستشفى كفر الشيخ العسكري، لإصابته بنزيف في المخ في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي.

ووجه المحافظ بتقديم كافة الخدمات الطبية له بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، دون أن تتحمل أسرته أي تكاليف مالية، كما تابع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، لمتابعة حالة المجند المصاب، متمنيين له الشفاء.