شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. موعد وطريقة تسجيل الرغبات بالرابط والكليات المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمكتب التنسيق إنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل، ويستطيع خريجى الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط فور فتح باب التقديم بموقع تنسيق الدبلومات الفنية 2020.

وأضافت المصادر أنه يمكن لخريجى الدبلومات الفنية كل في تخصصه التقديم فقط من خلال موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية فى كليات التجارة والزراعة والتربية (شعبة التعليم الفني) والآثار والتعليم الصناعي، وذلك على أساس التوزيع الجغرافي، على أن يتم مراعاة الشروط التي تنص عليها لوائح تلك الكليات.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أنه تقرر قبول ما يعادل نسبة 10% من الطلاب الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد في الكليات التي تقبل خريجى الدبلومات الفنية، على يكون باقى الطلاب (90%) في تلك الكليات من خريجى الثانوية العامة.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات بالدخول على بوابة الحكومة المصرية عبر هذا الرابط ، والضغط على عبارة «خدمات تنسيق الشهادات الفنية» وكتابة رقم الجلوس وكذلك الرقم السرى الموجود على استمارة النجاح (تستطيع معرفة كيفية معرفة الرقم السرى من خلال الضغط على الرابط) ثم كتابة الرغبات وحفظها وأخيرًا طباعة ورقة الرغبات والاحتفاظ بها.

ويصل عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الدبلومات الفنية، لهذا العام أكثر من 537 ألف طالبًا وطالبة من إجمالى 776 ألفًا و161 طالبًا وطالبة أدوا الإمتحانات هذا العام 2020.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. موعد وطريقة تسجيل الرغبات بالرابط والكليات المتاحة