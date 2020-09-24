شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة تهدي جهاز «سيباب» لمستشفى أسوان الجامعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجابة لطلب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمساهمة في إنقاذ حياة الأطفال المبتسرين داخل الحضانات، قامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتبرع بجهاز السيباب الخاص بحضانات الأطفال لمستشفى أسوان الجامعى وخاصة بعد تلاحظ وجود نقص بالمستشفى لهذا الجهاز الحيوى الذى يساهم في منع إنسداد مجرى الهواء أثناء النوم ويعد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة ذات الكفاءة والجودة العالمية.
وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور المجتمعى المتميز الذي تقوم به جمعية رسالة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم الجهود الحكومية بما يصب في مصلحة المواطنين بتوفير الإمكانيات والمعدات الضرورية لأداء الخدمة الصحية بجودة عالية، مشدداً على أن هذا الجهاز تم تسليمه إلى إدارة المستشفى الجامعى حيث سيقوم المحافظ شخصياً بمتابعة تشغيله وصيانته مع حصر الإحتياجات الأخرى في المستلزمات والأجهزة الطبية حتى تقوم جامعة أسوان بتوفير هذه الإحتياجات.
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