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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد تغطية مصرف نشرت في قلين بتكلفة 11 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مهلة 48 ساعة لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين، التي ظهرت بصورة أثارت غضبه، مؤكداً أنه سيتم نقل مدير الحملة في حالة عدم تفادي السلبيات.
وتفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهاً باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، خاصة أمام مستشفى قلين المركزي.
جاء ذلك بحضور إسلام الخياط، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التسويق والاستثمار ومتابعة المشروعات وتشغيل الشباب، وعلي صلاح، رئيس مركز ومدينة قلين.
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