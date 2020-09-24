شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ البحيرة يؤدون صلاة الجمعة في الدلنجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صلاة الجمعة المقبلة، في مسجد التقوى، بقرية زاوية أبوشوشة، بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، مسقط رأى فضيلة المفتى.
يأتى ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومى للمحافظة الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام، ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر عام 1807.
ويتزامن مع أداء المفتى ووزير الأوقاف ومحافظ البحيرة لصلاة الجمعة في مركز الدلنجات افتتاح 15 مسجدًا في مدن وقرى محافظة البحيرة.
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