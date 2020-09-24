شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: تجهيز المقرين الجديد والقديم لمشروعات التعليم الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على توظيف كل الاستراتيجيات والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لافتا إلى أنه جاري تجهيز كلاً من مقري الجامعة الجديد والقديم لمشروعات التعليم العالي الرقمية، وإعداد الدراسة الفنية وخطط التنفيذ، ووضع الجداول الزمنية لتدريب أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بالمهندس ناصر الأمير، رئيس وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد حسن، مسؤول المشروعات الإستراتيجية بوحدة التحول الرقمي بالوزارة، الأربعاء، لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالجامعة، وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمود أبوالمجد، مدير شبكة المعلومات، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الإجتماع أن الدولة تولي أهمية كبري لمشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات وخاصة للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية، وذلك من أجل مواكبة التطور العالمى في هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للطلاب والمواطنين.

وأستعرض المهندس أحمد حسن، مسؤول المشروعات الإستراتيجية بوحدة التحول الرقمي بالوزارة، مشروعات التعليم العالي الرقمية والتي ترتكز على 6 محاور، وهى إقامة الحرم الجامعى الذكى، وإجراء الإختبارات الإلكترونية، وإقامة المنصات والبوابات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير النظم والتطبيقات وتطوير المحتوى التعليمى الجامعى.