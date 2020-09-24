شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طريق في المنوفية بسبب فيضان النيل.. وبيان لمحافظ البحيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بثت الفضائية المصرية على برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، مقطع فيديو لجهود الأهالى لرفع مستوى الطريق الرابط بين جزيرة أبونشابة وقرية أبونشابة في محافظة المنوفية بعد ارتفاع منسوب المياه في أراضى طرح النهر، ما أدى إلى غمر الطريق بالمياه وغرق أراضى طرح النهر وتلف المزروعات بالمنطقة، حسب قول رجب عبدالغنى، أحد الأهالى الذي استضافه «الابراشى» في مداخلة تليفونية، والذى طالب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بعمل تدبيش للطريق بالأحجار بعد انحسار مياه النهر.

بدوره، أصدر المكتب الإعلامى بمحافظة البحيرة بيانًا، باعتبار أن محافظة البحيرة من المحافظات التي تتأثر بالفيضان، أكد خلاله اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد في معدلاته الطبيعية، وأن الارتفاع النسبى في منسوب النيل يحدث بصفة دورية في نفس الوقت من كل عام، بسبب ظواهر طبيعية وهى سقوط الأمطار الغزيرة في اثيوبيا والسودان بما يتسبب في حدوث تصرفات المياه الزائد خلف السد العالى.

وأشار «آمنة» في البيان إلى أن بعض الأراضى الواقعة على جانبى النهر والتى يُطلق عليها أراضى طرح النهر أو طرح النيل، وهى حرم آمن لنهر النيل، وأن ارتفاع مناسيب المياه، يؤدى إلى غمر بعضًا من تلك الأراضى.

وأكد محافظ البحيرة أنه بسبب وجود توقعات بحدوث تصرفات مياه زائدة في نهر النيل، فرع رشيد، تم رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمراكز الواقعة على نهر النيل، خلال الايام الماضية، واتخاذ اجراءات استباقية، وتوعية المواطنين بتوخى الحذر، لوجود إحتمالية أن زيادة مناسيب النيل، ربما تودى لغمر بعضًا من تلك الأراضى المزروعة بالمخالفة، وذلك حرصًا على أمنهم، بالإضافة إلى غمر الاقفاص السمكية المخالفة في نهر النيل، والذى ربما يؤدى ارتفاع منسوب النيل إلى نفوق الأسماك بها وإحداث تلوث بالنيل.

وأضاف «آمنة» إننا نعمل لصالح المواطنين ونعمل على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، ونعمل في ذات الوقت على الحفاظ على أرض الدولة، من خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وحرم النيل وكذلك الأقفاص السمكية باستمرار.

وأشار محافظ البحيرة في ختام البيان إلى أن محافظة البحيرة مستعدة تمامًا لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار الغزيرة، من خلال الأطقم المدربة للتعامل مع الأزمات، وجاهزون بأكثر من 800 معدة للتعامل والتدخل السريع من خلال منظومة على أعلى مستوى، وظهر ذلك خلال التعامل مع أزمات الأمطار خلال موسم الشتاء الماضى.

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آثار فيضان النيل في إحدى قرى المنوفية