شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب التصالح فى المخالفات قبل انتهاء العمل بالقانون.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من مكاسب التى سيحصل عليها من يقوم بالتصالح على الوحدة المخالفة أو العقار، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينتهي العمل به فى 30 من شهر سبتمبر الجارى، ومن أبرز هذه المكاسب ارتفاع القيمة السوقية للوحدة أو العقار بعد تقنين أوضاعه، بالإضافة لوقف جميع الدعاوى المتعلقة بهذه المخالفة، وفى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين يجوز تقسيط قيمة المخالفة دون فوائد لمدة ثلاث سنوات، وهذا كله من شأنه القضاء على النمو العشوائي ووضع اُطر جديدة للبناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية. وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المكاسب: 1. إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح. 2. خصم كافة الغرامات التي سددها في المحكمة فى حالة قبول طلب التصالح. Advertisements 3. الحق فى سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25 % على الأقل من إجمالي المبالغ المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة. 4. يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات. 5. يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة. 6. الحق فى توصيل المرافق بصورة قانونية. 7. ارتفاع القيمة السوقية للوحدة بعد تقنين أوضاعها.

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