تعرف على طرق الوقاية من الحرائق داخل العقارات السكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات: 1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. 2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. 3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. 5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. Advertisements 6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. 7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. 9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. 10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. 11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. 12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

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