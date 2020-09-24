استئناف محاكمة متهمي أحداث ماسبيرو الثانية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة ٦ متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.