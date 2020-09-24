محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، وذلك بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، وياسر سليمان، وأحمد عفت، وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي، خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الجمعة ٢٥ سبتمبر على المسرح الكبير.
يتضمن الحفل تقديم معزوفة لونجا رياض، وحقابله بكره، ولحن الوفاء، والأطلال، ولسه فاكر، ولعبة الأيام، وليلي نهاري لرياض السنباطي، ومغرم صبابة لبليغ حمدي، وبتبص لي كده ليه لمحمد القصبجي.
كما يقدم الحفل، كعب الغزال لمنير مراد، وبيني وبينك إيه لكمال الطويل، وجبار - الإسمراني لمحمد الموجي إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن، واحتار خيالي لحسين جنيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. مؤلفات السنباطي والموجي وبليغ بدار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.