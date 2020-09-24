مصر | بعد بيان الأزهر بمقاطعة أغنيتها.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لـ"أصالة"

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا عاجلًا للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنانة أصالة لاقتباسها من أحاديث النبي في أغنية "رفقا"، لافتا إلى أن ذلك "غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة" -وفق الدعوى-.

وقال "صبري"، في بلاغه إن الفنانة أصدرت ألبوما يتضمن أغنية بعنوان "رفقا"، وجاء في كلماتها اقتباسا من حديثا نبويا شريفا، ما دعا الأزهر الشريف لإصدار بيان يدعو فيه لمقاطعة أغنية أصالة المبلغ ضدها، حيث إن الاقتباس من الأحاديث غير جائز شرعًا، ودعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة، في إشارة إلى أغنية "رفقًا" للفنانة السورية أصالة نصري المبلغ ضدها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم" التي تقول كلماتها: "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن"، وهو ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اقتباسا من الحديث النبوي الشريف.

