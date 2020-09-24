شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مرشحًا محتملًا للانتخابات البرلمانية يوقعون الكشف الطبي في قنا.. والإجمالي 267 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في قنا أن 12 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب وقعوا الكشف الطبي، الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 267 مرشحًا محتملا.

وأكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن من بين المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبي اليوم سيدتان.

وأوضح أنه تم توفير عدد من الأماكن لتيسير أعمال الكشف على المرشحين وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتشمل 3 مستشفيات والكومسيون الطبي.

وأشار إلى استمرار توقيع الكشف الطبي حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم 26 سبتمبر الجاري.