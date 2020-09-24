10 توصيات برلمانية لضبط منظومة دعم السلع التموينية وتطبيق حماية اجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020/2021 مجوعة من التوصيات المهمة التي تستهدف ضبط منظومة دعم السلع التموينية والتطبيق العادل والفاعل للحماية الاجتماعية. ونستعرض فيما يلى 10 توصيات تضمنها تقرير اللجنة: 1- ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه؛ وذلك لتحقيق الاستخدام الرشيد للقمح 1- ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه؛ وذلك لتحقيق الاستخدام الرشيد للقمح 2- سرعة استكمال منظومة الصوامع، وبصفة خاصة الصوامع الحقلية، والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة Advertisements 3- توفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية 3- توفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية 4- متابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها 5- العمل على تنقية قاعدة البيانات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليا للدعم فقط 5- العمل على تنقية قاعدة البيانات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليا للدعم فقط 6- دراسة وزارة المالية كيفية تمويل الهيئة العامة للسلع التموينية بما تحتاجه لسد العجز 7- اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير 7- اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير 8- تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون 9- النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة 9- النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة 10- الانتهاء من التحول الرقمى فى كل وحدات وزارة التموين على مستوی الجمهورية

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