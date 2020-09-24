شكرا لقرائتكم خبر عن خلص تراخيصك وأوراقك من البيت..خدمات ممكن تعملها إلكترونيا فى أحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل محافظة القاهرة على تفعيل تقديم الخدمات بالأحياء بشكل إلكترونى دون الذهاب لمقرات الأحياء، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالإضافة إلى سرعة تقديم الخدمات المطلوبة دون اللجوء للذهاب للحى، وهو ما وفرته المحافظة حتى الآن بـ15 حى من بين 38 حى بالقاهرة، ومن بينها المركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحى الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء فى إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية .

ويعرض ”الخليج 365” الخدمات الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها من حى مصر الجديدة و15 حى بالقاهرة دون الذهاب إليه، وذلك حسب ما أعلنته محافظة القاهرة، لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

1. عدد الخدمات 42 خدمة إلكترونية.

2. الاطلاع على التراخيص السابقة وموقف الرخصة.

3. الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

4. طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

5. طلب معاينة لموقع الإنشاء .

6. طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

7. طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى .

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8. استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم .

9. طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل .

10. طلب قيد اتحاد شاغلين .

11. صورة طبق الأصل من قرار هدم .

12. طلب تجديد رخصة مصعد .

13. طلب رخصة تشغيل مصعد .

14. طلب تصالح على مخالفة.

15. طلب شهادة بيانات منشأة .

16. خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشرائها.

17. إعطاء المواطن إفادة بالمخالفات على المنشأة قبل الشراء.