شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تدعو "البطريركية" لافتتاح "السنة الرعوية" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الكنيسة الكاثوليكية كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة في افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، السبت المقبل، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.



الصلاة الرعوية بالكينسة الكاثوليكية

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، السبت 12 سبتمبر، حيث ترأس القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

Advertisements

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الإكلريكيين قائلا: "أنتم مستقبل الكنيسة"، مؤكدا فرحته بما يصلون إليه، وبحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذ ليسوع طوال حياتنا حتى ونحن معلمون للآخرين، واختتم كلمته بتهنئة الاب بيشوي رسمي والشمامسة الإكلريكيين بالعام الأكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها.

في سياق متصل، أعلنت إدارة المعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية، عن قداس افتتاح السنة الدراسية للعام 2021-2020، ويترأسه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وقد أشار المعهد في بيان، أنه سيتم تكريم لخريجي المعهد ومنحهم شهادات تكريم، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، بمقر المعهد.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.