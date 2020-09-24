شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع المشروعات الخدمية ورفع كفاءة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا، تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق الجديده، العمل برفع كفاءة النظافة بمركز ومدينة دسوق.

وتابعت رئيس المدينة الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة استمرار العمل برفع كفاءة النظافة بمركز ومدينة دسوق حيث تم القيام بحملة نظافة مكبرة بقرية كفر ابراهيم التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة ابو على، حيث تم رفع ٤٠ طن قمامة من القرية.

وتم تقليم وتهذيب الأشجار وطلاء اعمدة الانارة والكبارى والمداخل ورفع الاتربة بجانبى الطريق وإصلاح بعض إخطار مياه الشرب والصرف بشوارع القرى ومحطات خفض المنسوب متابعة المصالح الحكومية والخدمية.

وقالت رئيس المدينة إنه تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى بالاضافة الى متابعة تطهير المصارف والترع بالتنسيق مع الرى والصرف، ومتابعة سير العمل علي الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.