شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج نكرم الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت محافظة سوهاج علا على عبدالرحيم عقر، مدير المركز الإعلامى بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء، بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر، لتكريم 250 من العاملين بالقطاع الطبي المشاركين في مواجهة فيروس «كورونا».

وتسلمت «عقر»، شهادة تقدير في الحفل الذي شهده اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بمشاركة وحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمود فهمى، نقيب الأطباء بسوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكرى، وعدد من قيادات مديرية الصحة، ومديرى الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، وذلك نظرا لجهود المركز الإعلامى بالمديرية في تسليط الضؤ على مجهودات الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات العزل بالمحافظة في مواجهة فيروس «كورونا»، وإبراز هذا الدور للصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الإعلامية.

وشمل التكريم أيضا مديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، وعدد من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والمراقبين، والمسعفين، والإداريين المشاركين في أزمة «كورونا» لمجهوداتهم أثناء الأزمة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لكل من ساند الوطن في محنته، وعلى رأسهم «جيش مصر الأبيض» من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، والذين وقفوا على خط المواجهة مع فيروس «كورونا»، وسطروا ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه قد وقع على عاتقهم الدور الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عنها في حربها ضد فيروس «كورونا المستجد» في مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد.

من جانبها، قدمت مديرية الصحة خلال الحفل عرضا لمجهودات المديرية والأطقم الطبية العاملة بمختلف مستشفيات المحافظة منذ ظهور الفيروس وحتى الآن، والتضحيات التي قدمها العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، موجهه الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم طوال الأزمة ومتابعته المستمرة، وتذليل كافة العقبات التي واجهت مديرية الصحة أثناء الأزمة.

Advertisements