شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للمسطحات المائية لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل في دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت حملة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، من إزالة عدد من الأقفاص السمكية بنهر النيل قبالة قرى مركز دسوق.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة مستمرة للقضاء على الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق محافظة كفر الشيخ، التي تؤثر على كفاءة عمل محطات مياه الشرب وتلوث مياه النيل، وتمثل خطوره على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، ولذلك يتحتم تطبيق القانون نحو الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ونهر النيل، مؤكداً أن المحافظة تهتم بمنع كل أشكال التلوث والتعديات على النيل بكافة أنواعها وصورها.
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