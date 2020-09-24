شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري لدى صوفيا يلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة البلغارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير خالد عمارة، سفیر جمهورية مصر العربية لدى صوفيا، يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، نائبة رئيس الوزراء للسياسات الاقتصادية والديمغرافية ووزيرة السياحة البلغارية، ماريانا نيكولوفا، حيثُ قام الجانبان بالتأكيد على طبيعة العلاقات المُتنامية والمُتميزة بين البلدین، لا سيما على صعيد قطاع السياحة باعتباره رافداً حيوياً للإقتصاد الوطني في الدولتين. كما تم التطرق إلى خطوات الإعداد لعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، والأولوية التي توليها القيادة السياسية في مصر وبلغاريا لتطوير وتعميق التعاون لخدمة جهود التنمية.

وقد قدم السفير عمارة شرحاً لمختلف محاور استراتيجية مصر لاستئناف الحركة السياحية الخارجية، الأمر الذي أشادت به نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، وأعربت عن متابعة وزارتها للإجراءات والسياسات المصرية التي تُمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه. كما أكدت تقديرها للزخم الذي شهده التعاون السياحي خلال الفترة الماضية، وتطلعها للبناء على ذلك التعاون خلال الفترة المُقبلة لزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين.

وورحبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة بفكرة تنظيم اجتماع لممثلي الشركات السياحية البلغارية التي تُنظم برامج سياحية لمصر، للتعرف على المعوقات التي تتعرض لها وكيفية تذليلها. كما ذكرت أن وزارتها تعمل حالياً علي فكرة التسويق السياحي التخصصي «Niche Marketing» في عدد من الأسواق المُصدرة للسياحة إلى بلغاريا، وتسعى إلى تقديم البلاد كمقصد على مدار الفصول الأربعة.