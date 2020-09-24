جامعة الأقصر تناقش خطة الطوارئ والأزمات والإجراءات الاحترازية للعام الدراسي الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت جامعة الاقصر اجتماع وحدة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، بحضور مسئولي وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة.
وعرض «بدوى» خطة الجامعة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مع بداية العام الجامعي الجديد.
وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتي من أهمها :توفير الاحتياجات والمواد اللازمة لعملية التعقيم والتطهير بالكليات والمدن الجامعية والمباني الإدارية بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة أمناء الكليات لتنفيذ تلك الإجراءات.
وشدد رئيس الجامعة، على تسخير كافة إمكانيات الجامعة للتصدي لهذا الفيروس. في ذات السياق أكد رئيس الجامعة على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكد أن صحة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب تعلوا فوق كل شيء. هذا وقد إنتهى الإجتماع بإعلان سيادته بإستمرار عمل الوحدة على مدار ال ٢٤ ساعة حتى تنتهي الازمة.
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