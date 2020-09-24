شكرا لقرائتكم خبر عن السائح يصل لمتحف الحضارات فى فلوكة.. تعرف على تفاصيل تطوير عين الصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة عين الصيرة المواجهة للمتحف القومى للحضارات بمصر القديمة جنوب القاهرة، أعمال تطوير ضخمة غيرت المشهد بشكل كلى فمن يشاهد الصور ينبهر بما تم تنفيذه لتطوير المنطقة وتحويلها من منطقة غير حضارية إلى أهم محطة جذب سياحى في الفترة القادمة، خاصة أن المتحف القومى للحضارات سيتم افتتاحه قريبا ونقل المومياوات الملكية له. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وكيف سيخدم المتحف القومى للحضارات: 1. تم إعادة تشكيل البحيرة بعد تطهيرها وتدبيشها . 2. السائح يستقل فلوكة من البحيرة ليصل بها لباب المتحف القومى للحضارات. 3. تم إنشاء عدد من المحاور المرورية التي تخدم على المنطقة . 4. أعمال تطوير البحيرة تشمل إنشاء أحواض سمك ومحطة معالجة مياه و4 محطات كهرباء. 5. إنشاء وتوزيع 4500 وحدة إنارة بمحيط البحيرة. 6. إنشاء 16 منفذ للوجبات السريعة والمشروبات. Advertisements 7. إنشاء 4 مطاعم ومجموعة من الكافيهات . 8. نشر عدد من النوافير المضيئة بالبحيرة. 9. تم إنشاء مسرح مكشوف وسط البحيرة. 10. تم إنشاء جزيرة وسط البحيرة بها تشكيلة كبيرة من النباتات الطبيعية. 11. المشروع به ما يقرب من 21 فدانا مساحات خضراء من 63 فدانا. 12. سيتم إنشاء فنادق بالمنطقة كمرحلة تالية لأعمال التطوير. 13. البحيرة بها مياه كبريتية، تصلح للاستشفاء ويتم معالجتها الآن.

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