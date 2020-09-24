شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط السعودية لاستئناف رحلات العمرة × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضوابط عودة العمرة للموسم 1442هجرية، التى ستبدأ تدريجيا حتى انتهاء جائحة كورونا وتعود عملية فتح الحرم والمسجد النبوى لطبيعتها.

وإليك ضوابط المملكة لاستئناف رحلات العمرة ومواعيد استقبال معتمرى الخارج:-

1 - عودة العمرة و الزيارة فى المملكة العربية السعودية تدريجيا على مراحل ابتداء من 4 أكتوبر المقبل.

2 - المرحلة الأولى تسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر.

3 - ستكون بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

4 - بنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

5 - المرحلة الثانية بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 18 اكتوبر.

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6 - ستكون بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

7 - وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي.

8 - المرحلة التالتة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من يوم الأحد1 نوفمبر 2020 حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر.

9 - بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) و يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي.

10 - ستحدد وزارة الصحة السعودية لاحقا الدول التي لا يوجود بها مخاطر صحية تتعلق بجائحة كورونا.

11 - المرحلة الرابعة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

12 - وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.