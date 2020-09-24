شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة في مواجهة الإرهاب.. رد خالد عكاشة على مقتل زعيم داعشي في شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن مقتل زعيم داعشي في شمال أفريقيا خطوة مهمة لمواجهة الإرهاب في ليبيا في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حى عبد الكافي بمدينة سبها.

وأضاف، مداخلة مع الاعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، إن مصر تتعرض الآن لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية، حيث تقوم تلك الجماعة بسلسلة من التشكيكات في المشروعات التي تقيمها الدولة، وبدأت بهجومهم على مشروع قناة السويس الجديدة، والآن ذلك المشروع أصبح حديث وسائل الإعلام الدولية، لما حققه من نجاحات.

وأشار إلى أن الهجمة التي تبنتها جماعة الإخوان ضد مصر، هدفها التشويش على الانقسام الداخلي الذي يعاني منها التنظيم الآن، ويحاولون تحويل كل خطوات الدولة إلى وسيلة لترويج الأكاذيب والشائعات، حيث يحاول هؤلاء تصدير مشكلة وهمية للمجتمع المصري للتغطية على أزماتهم.

وقال: "مصر تتعرض على مدار 6 سنوات وأكثر لشائعات مغرضة أطلقتها تلك الجماعة لمحاربة مصر، ولكن الآن كشفهم الشعب وكشفهم الرأي العام المصري، تلك الحملة الأخيرة والزوبعة هدفها ترميم صفوفهم من الداخل، ويحاول أن يصور للجميع أنه ما زال قادرا على العمل ومهما ضد الدولة المصرية، ولكنهم في حقيقة الأمر عكس ذلك تمامًا."