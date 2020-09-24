شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أكد دعم مصر للحل السياسي في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن دعم مصر للحل السياسي في ليبيا مقدم على العديد من الاستحقاقات سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تبادل للرأي والتنسيق بين الأطراف الليبية خاصة في شرق ليبيا، واطلاعهم على الاتصالات التي أجرتها مصر مع قادة الغرب الليبي.

وأضاف حجازي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أن إعلان القاهرة للتعاون والدعم المنطقة الليبية رسخ لمبدأ الحلول السياسية في ليبيا للتوصل لإعادة فتح منابع النفط للتصدير الخارج وفقًا لمعادلة معينة، معقبًا: هناك تطورات دولية باتت وشيكة سواء من خلال الدعوات الخاصة بوجود مؤتمر جديد في برلين أو برلين 2.

وأشار، وفيما يخص التفاهمات التي يمكن أن تتحقق ما بين رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، من حيث الحفاظ على وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية ضد أي تدخلات سياسية، عقَّب: مصر تسعى من أجل إطلاق الجانب الليبي على ما يمكن فعله من خلال خلق ألية دولية لنزع أسلحة الميليشيات المسلحة في ليبيا.

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وشدّد على أن هدف مصر الأساسي هو حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على ثرواتهم وعلى وحدتهم الإقليمية والتشاور، متابعا: كل ما نتمناه هو أن تكون الأطراف الليبية مؤهلة لتلك المشاورات التي ستجرى خلال الفترة القادمة، خاصة أن مصر قادت المشهد الليبي بطريقة سلمية.