شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية تقل 5700 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الخميس، رحلاتها إلى 48 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5700 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها الأربعاء، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، اديس ابابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوچا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم، و 5 رحلات إلي جدة و 3 رحلات إلي دبي و رحلتين إلي كل من أبوظبي و بيروت و الدمام ورحلة استثنائية إلي كل من مسقط و كازابلانكا و 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، ورحلة خاصة إلي طابا و 5 رحلات شحن جوى.

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