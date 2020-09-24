محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قال مصدر أمني، إنه تم نقل ضابط ومجند لمستشفى المعادي العسكري؛ كانا ضمن قوة التأمين التي تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.
وأضاف المصدر، بأن المصابان يخضعان للرعاية المركزة لعدم استقرار حالتهم الصحية استعدادا لإجراء عمليات جراحية.
كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف حالة مصابي الشرطة في واقعة محاولة هروب المساجين من سجن طرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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