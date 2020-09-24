نشرة الحوادث المسائية.. استشهاد ضابطين وشرطي في حادث سجن طرة واعترافات المتهمة بالتنمر على طفلين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-مصدر: استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل 4 مساجين حاولوا الهروب من سجن طرة

أكد مصدر أمني أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.

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-"كنت بهزر".. اعترافات المتهمة بالتنمر على طفلين في أكتوبر

أدلت المتهمة بارتكاب واقعة التنمر بطفلين سودانيين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث الجيزة، موضحاً بأنها لم تقصد الإساءة إلى الأطفال.

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-اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية بعد ذهابها إلى درس خصوصي بالشرقية

حررت أسرة طالبة بالمرحلة الإعدادية، من مدينة الزقازيق بالشرقية، بلاغًا باختفائها في ظروف غامضة، وذلك أثناء توجهها إلى أحد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة الزقازيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف غموض الواقعة.

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-بعد محاولتها الانتحار.. أمين شرطة ينقذ فتاة من الغرق بالمنوفية - فيديو

حاولت فتاة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، لمرورها بأزمة نفسية على أثر خلافات مع أسرتها، وتمكن سعد الصاوي عبد الواحد، أمين شرطة من قوة إدارة مرور المنوفية، من إنقاذها عقب القفز بمياه النيل وانتشالها.

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-تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر بمنشاة ناصر لـ 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر، في قسم منشاة ناصر، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

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-مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري لعام 2020-2021 (مستند)

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021 ، خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.

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-السجن المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة السابق بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "م . ز"، رئيس حي مصر القديمة السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م. ق" في القضية 48 لسنة 2019 جنايات مصر القديمة.

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-محكمة النقض: السجن 6 أشهر لـ 11 متهمًا بحرق قسم الإسماعيلية

صححت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عقوبة 11 من المتهمين بحرق قسم شرطة الإسماعيلية من السجن 3 سنوات، إلى 6 شهور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق قسم الإسماعيلية".

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-لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية" قضية حسم 2 ولواء الثورة" لـ28 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 28 سبتمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

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-تأجيل أولى جلسات محاكمة "سيدة المحكمة" بتهمة التعدي على ضابط مصر الجديدة لـ 30 سبتمبر

أجلت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل لجلسة 30 سبتمبر الجاري، للاطلاع.

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