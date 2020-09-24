شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات عاجلة من وزير الداخلية بعد محاولة الهروب الفاشلة في سجن طرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلف قطاع التفتيش والرقابة بفحص ملابسات واقعة محاولة الهروب الفاشلة في منطقة سجون طرة.

وكلف الوزير برفع تقرير عاجل عن الواقعة التي أسفرت عن استشهاد ضابطين وشرطي وإصابة ضابط آخر ومجند، ومقتل 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضاف المصدر أن التحقيق سوف يشمل مراجعة إحراءات التأمين في منطقة السجون عامة وكذلك وسائل التأمين في عنبر الإعدام.

كان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح الأربعاء.

والمحكوم عليهم هم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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