شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. التشغيل التجريبي لمركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بالمجان في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في البحر الاحمر بدء التشغيل التجريبي للعيادة الخارجية لمركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الادمان مجانا بالغردقة، الاحد المقبل، على مساحة 3500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل لـ«96» سرير لخدمة وعلاج الادمان بمحافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل «البحر الأحمر – الأقصر – قنا» بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

وأطلق على المركز اسم العزيمة ويقدم خدماته بالمجان ويضم المركز قسم للعيادات الخارجية بعدد «3» عيادات بسعة تشغيل «75»مريض يومياً، كما ستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، «الديتوكس»، والتأهيل ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنوياً قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلي وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى البحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد ويضم مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.