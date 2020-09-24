شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم يوسف الحسيني.. أسماء مرشحي «القائمة الوطنية» لـ«النواب»في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» عن استقرار القائمة الوطنية الموحدة على مرشحي قائمة القاهرة للانتخابات البرلمانية، وضمت 7 نواب حاليين، و٦ مرشحين جدد من الدوائر السياسية الأخرى.

وأكدت المصادر أن قائمة القاهرة ضمت كلا من النواب: إيهاب الطماوي ومحمود بدر، واحمد سمير، وأحمد زيدان، وايهاب العمدة، ومحمد ماهر، وشادية خضير، وغادة عجمي.

وضمّت القائمة من خارج النواب كل من: الإعلامي يوسف الحسيني ومحمد تيسير مطر الامين العام لحزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وصفى الدين خربوش، وأميرة صابر، واحمد فتحى، ومرثا محروس.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والقوى السياسية أعلنت، الأربعاء، عن مرشحيها الـ٢٦ في القوائم على مستوى الجمهورية.