تعرف على أماكن تقديم طلبات التصالح بمراكز ومدن وأحياء الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظة الجيزة 47 مقر بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصاراَ للوقت والمجهود . ويعرض ”الخليج 365” عناوين المقرات التي خصصتها محافظة الجيزة لتلقى طلبات التصالح من المواطنين بالقرى والمدن والأحياء. 1. مركز ومدينة أوسيم 5 مقار وهم مدرسة أوسيم الاعدادية والوحدة المحلية بالبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر وبرطس. 2. مركز ومدينة البدرشين يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهم بمدرسة أحمد عرابى والوحدات المحلية بأبو رجوان والمرازيق والشوبك وسقارة ودهشور وميت رهينة . 3. مركز ومدينة أبو النمرس بها 4 مقار وهم مدرسة أبو النمرس الابتدائية ومدرسة أبو ظبى الإعدادية بمنيل شيحة ومدرسة الشهيد محفوظ الابتدائية بشبرامنت ومدرسة المنوات الثانوية . 4. مدينة الحوامدية بها 3 مقار وهم الوحدة المحلية بأم خنان والمركز الثقافى بشارع الثورة ومقر الديوان العام بالمدينة. 5. مركز ومدينة أطفيح به 7 مقار وهم بمقر الديوان وبالوحدات المحلية لصول والقبابات ومنيل سلطان والكداية وكفر قنديل والبرمبل . 6. مركز ومدينة كرداسة بها 5 مقار وهم مكتب خدمة المواطنين والوحدات المحلية بكفر حكيم وأبو رواش وناهيا والمعتمدية . 7. مركز العياط بها 5 مقار وهم مقر المركز والوحدات المحلية بالقطورى وبرنشت وطهما والمتانيا . Advertisements 8. مراكز ومدن منشأة القناطر والصف والواحات البحرية داخل مقر ديوان المركز والمدينة . 9. الطالبية والعمرانية بمدرسة ام المؤمنين الثانوية. 10. حى جنوب الجيزة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة . 11. حى الهرم مدرسة الصفا والمروة بالطوابق . 12. حي شمال الجيزة مدرسة أحمد عرابى بشارع النيل . 13. حي العجوزة مدرسة الأورمان الثانوية بنات . 14. حي الوراق مدرسة محمد فوزي الاعدادية . 15. حي الدقي بالمركز التكنولوجي لحي الدقي . 16. حدائق الأهرام مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات.

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