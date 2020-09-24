شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى يكشف مواجهة التحالف المصرى السعودى الإماراتى للتيار المتطرف بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتب الإسكندرية، إن العلاقات المصرية السعودية، علاقات طيبة، كما أن مصر علاقتها بدول الخليج كلها قوية وتتسم بالاتحاد، فيما عدا قطر، التي اختارت أن تسير في طريق غير واضح المعالم، وتمكن التحالف المصري السعودي الإماراتي من مواجهة أي توجه متطرف في المنطقة العربية.

وأضاف الفقى، خلال لقائه الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر الذي يذاع على قناة mbc مصر: "المواطن المصري لديه انتماء كبير لوطنه ولديه ما يعرف بالوطنية الصامتة، ويخشى على وطنه بشكل غريب وهو ما يميزه عن بقية الشعوب في العالم، ولديهم غيرة كبيرة على وطنهم".

وقال الفقى: "إن فشل تلك الدعوات الخاصة بالتظاهر من قبل بعض الجهات الخارجية، يقوى ويدعم الجبهة المصرية، خاصة من الناحية الاقتصادية، ففشل تلك الدعوات يعنى أن مصر لديها نظام قوي قادر على حفظ الاستقرار".