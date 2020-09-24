شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع سنتر الخندق للدروس الخصوصية بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن قيام حى العمرانية، بغلق "سنتر غزوة الخندق" بشارع غزوة الخندق مع شارع غزوة بدر من شارع ترعة الزمر.

وقالت المحافظة إن ذلك يأتي ضمن توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار حملات الإشغالات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط وغلق السناتر التعليمية التي تدار بدون ترخيص.





وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة حاولت إيجاد حلول لكل الأطياف بشأن منصات التعليم الجديدة تناسب كل الطلاب بالمراحل المختلفة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استخدام أمثل للقنوات التعليمية ووضعنا جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية المختلفة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن المنصات الرقمية تحتاج إلى مجهود ضخم وسنوات، مردفا:"حاولنا عمل نموذج اقتصادى لتحسين البنية التحتية للمدارس دون عبء على الموازنة العامة".





وأكد وزير التعليم، أن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدى إلى نتائج جيدة، مشددا على أنه لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية.

وتابع:"وفرنا منصات للطلاب اختيارية بمقابل مادى مناسب، والطالب سيتحمل تكلفة بسيطة تصل إلى ربع ما كان يتحمله فى الدروس مسبقا"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون كل طالب فى مصر لديه تواصل من خلال الإنترنت.

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