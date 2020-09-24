شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: جميع الموانئ المصرية أمنة ولايوجد بها آى مواد خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن وجود 20 طن من المبيدات المهجورة منذ ثلاثين عاما تم التخلص الأمن منها، مشيرة إلى أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوته على مدى ثلاثين عاما في مدينة الصف بالجيزة .

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى،: تم التخلص من كميات كبيرة من المبيدات والمخلفات الخطرة، مشيرة أن جميع الموانئ المصرية أمنة ولايوجد بها آى مواد خطرة .

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وواصلت وزيرة البيئة، قائلة إنه يتم التفتيش على المنشأت الطبية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الطبية بطريقة أمنة، مشيرة إلى أنه يتم إعداد إدلة إرشادية لفصل الكمامات المستخدمة عن المخلفات البلدية الأخرى، موضحة أنه يتم دفن الكمامات المستخدمة في حفرة عميقة بطريقة علمية ويصعب نبشها مرة أخرى، مؤكدة أنه تم الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في التخلص من النفايات .

وتابعت وزيرة البيئه قائلة إنها لابد من الإشادة بعمال النظافة ودورهم وجهودهم في رفع القمامة وتعقيم السيارات خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن رسوم النظافة تبدء من جنيهين إلى 40 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .