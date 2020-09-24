شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: معرض "أهلا مدارس" يواصل فعاليته بأرض المعارض بخصم 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس" يواصل فعاليته بأرض المعارض، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "سيقام من 20 إلى 27 سبتمبر وفي مقدمة القرارات هو كيفية المواءمة بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير إحتياجات متطلبات الأسرة".

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المعرض، منها ارتداء الكمامات وتخصيص أبواب للدخول والخروج واتباع الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بين المواطنين.

وأشار إلى أن المعرض يقام في السنة الخامسة على التوالى والتخفيضات تصل أحيانا إلى 50% وبإمكان الأسرة المصرية إيجاد كل مستلزماتها فى المعرض من كراسات مدرسية وشنط المدارس وحتى الأحذية، والحاسبات الآلية وجناح خاص يشمل المواد الغذائية اللازمة.