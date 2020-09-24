شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطرق يكشف عن 136 عملا صناعيا على الطريق الدائرى وإنشاء 143 مطلع ومنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الطريق الدائرى 106 كم يمر بثلاث محافظات رئيسية القليوبية والقاهرة والجيزة، وأكبر كثافة سكانية، ومعظمه 4 حارات مرورية ما عدا من الأتوستراد إلى سعد الشاذلى، وتولد عنه كثافات مرورية وصلت إلى أكثر من 215 ألف سيارة فى اليوم.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن عدد الأعمال الصناعية على الدائرى يصل إلى 136 عملا صناعيا، وحوالى 143 مطلع ومنزل، مشيراً إلى أنه تمت توسعته ومعظم قطاعات الطريق من 7 إلى 8 حارات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أن هناك تحديات كثيرة في الطريق الدائرى أولها المرافق، حيث يتم تطوير 44 كم من الطريق الدائرى، مردفا: "نسعى للانتهاء من خطة تطوير الطريق الدائرى خلال عام لكى يكون طريقا عالميا".