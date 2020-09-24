شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: أكبر ضربة للإخوان كانت فى 2013 ولا يزال لديهم خلايا نائمة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا يمكن لأحد أن يخدش حياء المواطن المصري، والسبب هو اهتمام الدولة بالمواطن، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والحفاظ على كرامة المصريين داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن الجميع يعي تماما أن أي أموال قد تجمع تذهب لبناء مصر الحديثة، وهو أمر لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن يسبب قلقا للمواطنين، بل أنه يعلم أن ذلك كله في صالحه وصالح أبناءه.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الدولة المصرية متماسكة والجيش المصري قوي والشرطة متيقظة، وهو ما يمكن مصر للتصدي لأي تحدي كبير قد تواجهه الدولة، وبعض الناس كانت ممتعضة من ضريبة التصالح على المخالفات، إلا أن الرئيس تمكن من طمأنتهم وأوصى بحل أي مشكلة تقف عائقا أو تمثل قلقا للمواطن المصري".

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