شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التنمية المحلية يؤكد تلقى أكثر من مليون و300 ألف طلب تصالح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك مليون وثلاثمائة واثنين وستين طلب صالح حتى الآن فى مخالفات البناء وأكثر من 47 ألف متقدم للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا أن محافظة المنوفية احتلت المرتبة الأولى في عدد طلبات التصالح.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامي أحمد موسى،: محافظة البحيرة تاتى في المرتبة الثانية في عدد طلبات التصالح، مشيرا إلى انه بالنسة لمتحصلات طلبات مخلفات البناء تأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بما يزيد عن 930 مليون جنيه.

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وواصل قاسم قائلا إن محافظة الإسماعيلية خفضت قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 40%، مشيرا إلى أن التعليمات حتى الآن أن آخر موعد للتصالح هو يوم 30 سبتمبر.

وأضاف قاسم، أن هناك تنسيق مع وزارة الرى لمتابعة ارتفاع منسوب نهر النيل في الأراضى الزراعية بالمحافظات .