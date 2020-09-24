شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة إمامين ومفتش مساجد بأوقاف الشرقية بعد صدور ضدهم أحكام قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، قررت اليوم الأربعاء إنها خدمة كل من "ه.ا" إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، و"م.م" إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية أيضا، و"س.ع" مفتش مساجد بأوقاف الدقهلية .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن قرار الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، جاء طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.