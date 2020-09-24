شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الرى" يكشف حقيقة تحذير سكان القرى فى بعض محافظات الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك خطة يتم وضعها تستهدف تفادي أي ضرر لأرواح المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة، ويتم التنسيق مع كافة الجهات وإخطار المحافظات والجهات المحلية لتفادي أي ضرر قد يحدث من الفيضان الذي قد تتعرض له مصر، واستغلاله بشكل إيجابي لتحسين جودة المياه والتربية.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر الذي يذاع على قناة mbc مصر: "المستهدف من التنبيهات التي أطلقتها وزارة الري فيما يتعلق بالفيضان، هي المباني التي تم بنائها على طرح النهر، في 13 محافظة، والهدف من ذلك هو الحفاظ على أرواحهم من أي ضرر أو خطر على أرواحهم، وممتلكاتهم الشخصية".

وقال: "هناك بعض المحافظات وخصوصا بالقرب من فرعي رشيد ودمياط، وهما أكثر الأماكن التي تعاني من تعديات على طرح النيل، ومن سيتأثر من ارتفاع منسوب المياه هي المباني التي تم بنائها في أرض طرح النيل بالمخالفة، كل الأراضى الموجودة في طريق المجرى المائي تسبب اختناقات كبيرة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح ولكن قد يكون الضرر الوحيد تعلق ببعض الأراضي الزراعية نتيجة ارتفاع المياه".