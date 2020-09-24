شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق تطوير العشوائيات يوضح موعد الانتهاء من بعض مشاريع الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الاجتماع الذى جرى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كان هدفه اطلاع مدبولى على الموقف التنفيذى للمشروعات بنفسه، ومتابعة العمل فيها، والموقف المالى لها، مشيرا إلى أنه قرر أن يكون هناك تدفق مالى بمقدار 400 مليون جنيه شهريا للصندوق، حتى تستمر عجلة الإنتاج ولا تتوقف.

وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة عبر برنامج زووم، اليوم الأربعاء، على برنامج 90 دقيقة، والتى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب على فضائية المحور، على أن اجتماع اليوم شمل كيفية إيجاد أماكن فى عواصم المحافظات حتى يتم خلق مشروعات بها على غرار مشروع الاسمرات، وذلك خلال الطموح فى تحسين الرؤية البصرية العمرانية لمصر، قائلا "دائما عواصم المحافظات هي الأقدم، فكيف أعيد تجديد قدمها من جديد"، مثل ما حدث مع مشروع روضة السيدة الذى كان أسواء بقعة فى السيدة زينب وأصبح الأن أجمل بقعة بالسيدة زينب، وسيكون هناك "روضة السيدة 2" بمنطقة الطيبى، وروضة السيدة 3 و 4 و5، حتى تشهد منطقة السيدة بأكملها التطوير العمرانى.

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وأضاف المهندس خالد صديق، أن المناطق العشوائية لها أكثر من تصنيف، وهى الغير أمنة، والغير مخططة، وأسواق عشوائية، مؤكدا على أننا سننتهى من المناطق العشوائية الغير أمنة بنهاية 2020، باستثناء بعض المشروعات الصغيرة التى ستمتد إلى 2021، مثل مشروع "مثلث ماسبيرو" والممتد حتى نهاية 2021.

وأشار المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هناك مشروعات تطوير عمرانى جديدة، مثل مشروع "حدائق الأهرام"، و"حدائق أكتوبر"، ومشروع "العبور الجديدة"، ومشروع "15 مايو"، والتي سينتهى العمل بها فى منتصف 2021.