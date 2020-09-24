شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم الطائرة الحادية عشر من طراز A220-300 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، الطائرة الحادية عشر من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFG والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من اجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وتقدم طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الأضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

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