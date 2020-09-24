شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حصيلة غرامات المتهربين من دفع قيمة التذاكر 30 مليون جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أن حصيلة قيمة الغرامات المحصلة من المتهربين من شراء التذاكر تصل إلى 30 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى منذ إطلاق حملة إعادة الانضباط بالسكة الحديد لمواجهة التهرب من شراء التذاكر فى مارس 2019 تم تجميع حوالى 500 مليون جنيه.

وتفرض هيئة السكة الحديد غرامات على المحاولين استقلال القطارات دون شراء تذاكر، تبلغ قيمتها 50 جنيهًا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية، و40 جنيهًا للقطارات VIP، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى والفرعية.

Advertisements

وكانت مصادر في السكة الحديد أكدت في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365” أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها إلى رصيف ميناء الإسكندرية الجمعة المقبل، حيث تضم 22 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، حيث استقبلت حتى الآن 81 عربة عادية، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.