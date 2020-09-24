شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تبحث دعم صندوق التكافل لصرف مستحقات المُحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماع مساء اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر، والثانية للمجلس الجديد.

وأوضح سليم، فى بيان، أن أهم القرارات التى تم اتخذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالاضافة الى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية فى شأن الدعم المالى لأعضاء النقابة.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم عرض أخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات الأعضاء المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقررى اللجان المختلفة بالنقابة واقرارها من قبل المجلس.

وكان قد عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي، وأكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف ، لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش ، وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد خيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد ، أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.