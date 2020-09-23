شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الأوقاف الجديد بافتتاح 12 مسجدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفاً للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق الذي أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونيه.

وهنأ «نور الدين» الشيخ يونس لتوليه مهام منصبه، ووجهه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوع الحالي والمقبل وعددها 12 مسجداً، منهم افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وتم افتتاح 7 مساجد، وسيتم افتتاح 12 مسجداً جديداً ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.