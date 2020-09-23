شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الأوقاف الجديد بافتتاح 12 مسجدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفاً للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق الذي أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونيه.
وهنأ «نور الدين» الشيخ يونس لتوليه مهام منصبه، ووجهه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوع الحالي والمقبل وعددها 12 مسجداً، منهم افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وتم افتتاح 7 مساجد، وسيتم افتتاح 12 مسجداً جديداً ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الأوقاف الجديد بافتتاح 12 مسجدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.