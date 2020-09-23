شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: 4 أسباب ترجح الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن أن هناك 4 أسباب ترجح اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه كما هي كأقل معدل خصم منذ نوفمبر 2016.

وقال «شعيب»، في مداخلة هاتفية عبر الفضائية الإخبارية، إن أول سبب هو دراسة انعكاس أثر الخفض الاستثنائى الكبير في منتصف مارس ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا العالمية بحيث أصبح معدل العائد للإيداع 9.25%، ومعدل العائد للإقراض 10.25% وهو ما نتوقع ثباته.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في اتجاه معدلات التضخم للانخفاض النسبى وإن كان يرجع السبب في ضعف القوى الشرائية لدى الأفراد؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوى 3.4% في أغسطس 2020.

وأوضح أن السبب الثالث هو أن معدلات السيولة بالسوق جيدة؛ خاصة وأن هناك من الإجراءات التي يمكن اتباعها دون اللجوء لسعر الفائدة ومنها خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى والجدير بالذكر أن مؤشرات السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفى في الحدود الآمنة.

وأشار إلى أن السبب الرابع والأخير يتمثل في القرارات الأخيرة للبنك المركزى والبنوك الحكومية وهى كالتالى:-

1) إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع 15% والتى أدت الدور الحيوى المنوط بها في سحب السيولة من السوق وذلك للمحافظة على مستويات التضخم المقبولة من جانب والمحافظة على أداء العملة المحلية أمام الدولار ومنع ظاهرة الدولرة من جانب أخر.

2) زيادة المبالغ المخصصة لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصناعية لتصبح 200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه.

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