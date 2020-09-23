شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًا لطلاب الدور الأول بالثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بجامعة الأزهر لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من الاثنين 28 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر.

ووافق مجلس جامعة الأزهر على إضافة معهد نُظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ووافق المجلس أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعب الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام أيضًا، وتقرر افتتاح المعهد بكليات الشريعة والقانون في القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط، إضافةً إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، ووافق المجلس على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2 % لطلاب محافظة شمال سيناء الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام شريطة أن يكون مقيمًا بها إقامة فعلية.