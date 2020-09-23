شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الخميس وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لغداً الخميس.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 32 23 33 25 الاسكندرية 29 24 30 26 وادي النطرون 31 23 32 25 طنطا 31 23 32 25 شبين الكوم 31 23 32 25 دمنهور 30 24 31 25 بلطيم 29 24 30 26 مطروح 29 24 30 25 السلوم 28 22 30 23 سيوة 33 20 34 21 بورسعيد 30 25 31 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 32 23 33 25 المنصورة 31 24 32 25 الإسماعيلية 33 23 34 26 السويس 33 23 34 26 العريش 31 24 32 27 رفح 31 24 32 27 رأس سدر 33 26 35 28 نخل 32 20 34 22 نويبع 35 Advertisements 27 37 30 طابا 33 26 35 29 كاترين 30 21 32 22 الطور 34 27 35 30 شرم الشيخ 36 30 38 33 الغردقة 37 28 38 31 مرسى علم 37 28 39 30 الفيوم 33 24 34 25 بني سويف 33 24 34 25 المنيا 34 24 34 25 أسيوط 35 24 37 25 سوهاج 36 25 37 26 قنا 37 26 37 27 الأقصر 39 27 39 28 أسوان 40 29 40 29 ادفو 40 29 40 29 أبوسمبل 40 28 40 28 الوادي الجديد 40 26 40 26 شلاتين 39 26 41 29 أبورماد 36 27 37 29 حلايب 34 27 36 30 رأس حدربة 35 28 37 30